Цена "заряженного" универсала Audi RS4 B4 с пробегом 11 000 км.

RS4 поколения B5, выпускавшийся с 1999 по 2001 год, имел в своем арсенале только кузов-универсал. Такая специфика могла стать причиной отсутствия автомобиля на многих рынках, включая США, где RS4 никогда не продавался. Однако сейчас один из ввезенных в Америку экземпляров универсала готовится к выставке на продажу, ожидаемая цена за него поражает воображение.

RS4 наследовал концепцию от ранней модели S4, которая параллельно существовала с ним. Отличительные особенности RS4 включали в себя расширенные передние и задние крылья, пониженную и жесткую подвеску, мощные тормоза и 18-дюймовые колесные диски Avus. Также произошли значительные изменения под капотом.

Фото: Carsweek.ru

Audi сохранила объем двигателя S4 - 2,7 литра, но с установкой турбин Borg Warner K04 удалось увеличить мощность до 375 л. с. Эта мощность передавалась на все четыре колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода Quattro с центральным дифференциалом Torsen. Разгон до 100 км/ч занимал всего 4,9 секунды, хотя потенциал скорости 250 км/ч и выше оставался недоступным из-за электронного ограничителя.

На текущий момент цена на аукционе за этот автомобиль достигла 84 000 долларов или 6 766 200 рублей. Вопрос: удастся ли ему уйти за более чем 126 600 долларов или 10 197 630 рублей - сумму, за которую можно приобрести совершенно новый RS6 Avant? Все ответы будут даны в ближайшем будущем.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания поднимался вопрос о продаже в России нового седана Audi почти за 100 миллионов рублей. Ожидается, что уникальные предложения на автомобильном рынке продолжат радовать поклонников марки.