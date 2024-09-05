Цены на новые автомобили в России упали за год

В августе текущего года цены на новые автомобили выросли на два процента по сравнению с июлем, достигнув среднего уровня в 3,65 миллиона рублей.

Кроссоверы Hyundai Tucson подешевели на 4%, стоимость составляет 3,95 миллиона рублей, в то время как премиальный Mercedes-Maybach S-Class и электромобиль Zeekr 001 также упали в цене на 4% (37,59 миллиона и 6,62 миллиона соответственно). Японские кроссоверы Mazda CX-5 (-3,7%, 4,62 миллиона) и Toyota Rav4 (-3,6%, 4,89 миллиона) тоже стали доступнее.

Кроссовер HS5 выделяется пятипроцентным увеличением цены и теперь оценивается в 4,62 миллиона рублей. Цена на Voyah Dream увеличилась на 3,4%, достигнув 9,84 миллиона. В свою очередь, «Нива» подорожала на три процента и теперь стоит 1,38 миллиона.

Подержанные автомобили не старше 15 лет в среднем обошлись покупателям в 2,08 миллиона рублей, что на 9% дешевле, чем в январе.

Особенно заметное снижение цены зафиксировано на автомобиле Ford Mustang шестого поколения, который упал в цене на 7%, теперь его стоимость составляет 3,51 миллиона рублей.

Также стало известно, что на российском авторынке появился редкий Porsche 911, подвергнутый тюнингу, цена которого составляет 112 миллионов рублей.