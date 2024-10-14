Более 600 автомобилей были проданы через маркетплейс Ozon за год.

Новый автомобильный маркетплейс Ozon стартовал свою работу год назад, точнее 27 сентября. В самом начале на платформе были представлены автомобили Chery. Однако сегодня здесь можно найти машины уже около 40 различных брендов, а также более 47 дилеров. Согласно статистике, самое большое количество представленных автомобилей отмечается у Chery (27%), затем идут OMODA (12%), JAECOO (17%). Из последних появлений стоит выделить LADA (11%), а также Geely (11%), EXEED (7%), XCITE (5%), а также Haval, Aito, Jetour и JAC, каждый из которых составляет приблизительно 2%.

За год работы через платформу Ozon было заказано более 600 автомобилей, из которых 100 были заказаны только в сентябре 2024 года. Примечательно, что за весь период работы платформы не было ни одного возврата. Об этих и других крупных достижениях рассказал Алексей Махмудов (Озон Авто) на форуме автобизнеса «CarX – 2024». Он также поделился информацией о том, как платформа постепенно стала не только рекламной площадкой, но и маркетплейсом, а также финансовым инструментом для автобизнеса.

В начале своего пути Ozon использовали как рекламную платформу, чтобы привлечь внимание и узнаваемость. Так, в 2023 году Haval воспользовался этой возможностью, а в следующем году - BAIC. Позже Chery впервые попробовала продавать свои автомобили через этот новый формат.

Исследуя аудиторию автопокупателей на Ozon, выявили, что основные покупатели - мужчины (71%). Из регионов, наиболее активно пользующихся услугами маркетплейса, можно выделить Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Какой из брендов смог больше всего реализовать автомобилей через Ozon за прошедший год? Здесь лидеры ожидаемы: на первых позициях расположились Chery, OMODA, JAECOO, которые первыми присоединились к платформе.

Отличительной особенностью работы с маркетплейсом Ozon является отсутствие платы за лидогенерацию и листинг у автодилеров. Зато здесь действуют фиксированные цены и комплектации автомобилей (система защиты прав потребителей в действии), есть транзакционная система с полной оплатой заказа, широкая аудитория покупателей, включая тех, кто предпочитает покупки онлайн, и прозрачная система оплаты услуг площадки (фиксированная комиссия после совершения сделки).