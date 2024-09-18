Цены на автомобили семи марок выросли в России за две недели сентября. Сколько стоят теперь?

С начала сентября автомобильные компании активно меняют цены на свои модели. «Москвич» убрал самую доступную версию седана «Москвич 6» и поднял минимальную стоимость на 64 тысячи рублей.

Belgee изменил цены на второй кроссовер X70, увеличив их на 20 тысяч рублей. Geely подняла стоимость кроссовера Atlas Pro и седана Emgrand на 20 тысяч рублей.

Chery подорожала две модели: Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4 Pro 18 Years Edition. Цены на них выросли из-за уменьшения скидок и обычного повышения цен в различных комплектациях.

GAC увеличила цены на кроссоверы GS3 и GS8 на 100-150 тысяч рублей. УАЗ подорожал полностью, за исключением коммерческого семейства «Профи».

Sollers также изменила цены. Грузовичок Argo подорожал на 80 тысяч рублей во всех вариантах кузова.

Фото: Автоновости Дня

С другой стороны, с начала сентября некоторые модели стали доступнее. Например, у Exeed стоимость рестайлингового кроссовера LX снизилась на 100 тысяч рублей.

Также Jaecoo и Changan Hunter Plus предложили новые версии своих автомобилей по более низким ценам. Кроссовер J7 и пикап Changan Hunter Plus стали дешевле на 400 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

Специалисты прогнозируют, что с ростом утильсбора с 1 октября цены на автомобили в России увеличатся. По мнению замгендиректора по продажам в компании АГ «Авилон», машины с объемом двигателя до трех литров подорожают на 100-200 тысяч рублей.