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На что чаще всего налагают штрафы на российских водителей. Мнение страхового брокера

Примерно 70% штрафов, выписываемых российским автовладельцам, приходятся на нарушения скоростного режима на 20-40 км/ч. Об этом сообщил руководитель по взаимодействию с клиентами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
07.09.2024, 10:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Примерно 70% штрафов, выписываемых российским автовладельцам, приходятся на нарушения скоростного режима на 20-40 км/ч. Об этом сообщил руководитель по взаимодействию с клиентами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

Согласно данным эксперта, каждый десятый штраф связан с игнорированием правил дорожной разметки, в то время как меньше чем в 5% случаев водителям выписывают штрафы за неиспользование ремня безопасности.

Кроме того, страховая компания отметила, что наибольшее количество штрафов за нарушения Правил Дорожного Движения накладывается на водителей в Москве и Санкт-Петербурге, в то время как наименьшее количество штрафов фиксируется в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области.

Средний размер штрафа за нарушение ПДД в России за последние пять лет составляет около 800 рублей. По словам Колядова, 90% российских водителей оплачивают штрафы сразу, избегая просрочек.

Ранее портал "Автоновости дня" сообщал о рекордно высоком штрафе за нарушение Правил Дорожного Движения, который был наложен в этом году в России. Подробный анализ провели специалисты "МТС Банка".

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