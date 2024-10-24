Элегантные слова о неугасимой страсти к безупречному автомобилю

Один из владельцев рассказал, что при пробеге в 106 тыс. км заменил в автомобиле только расходные материалы, нареканий к технической части автомобиля полностью отсутствуют. Ему вторит другой пользователь, который за 105 тыс. км также менял только расходники, но у автомобиля лопнул люк на крыше, причины поломки правда неизвестны.

Противоречивые отзывы встречаются среди владельцев, которые проехали менее 100 тыс. км. Кто-то поменял тормозные колодки через 10 тыс. км, кто-то проехал 70 тыс. Но в основном отзывы о модели положительные.

Учитывая отзывы владельцев можно прийти к выводу, что состояние автомобиля зависит от манеры езды, соблюдения условий эксплуатации и внимательного отношения к технике. Для комплектации с вариатором, категорически не допускаются резвые старты с места, особенно с пробуксовкой и буксировка других автомобилей и тяжелых прицепов. Быстрый износ тормозных колодок связан с постоянными резкими торможениями. Если целью покупки автомобиля была работа в такси, то необходимо учитывать, что обивка салона очень скоро потеряет свою привлекательность.

К сожалению, не стоит забывать и о заводских дефектах и браках, которые непременно могут произойти на большом производстве.

Наиболее частой поломкой является ситуация с моргающим экраном мультимедийной системы, которую некоторые владельцы решили путем перепрокладки проводки. Производить ремонт ремня генератора, шаровой опоры и сальника привода пришлось только нескольким автовладельцам, как и ремонтировать камеру заднего вида или кругового обзора автомобиля.

Среди отзывов есть два случая поломки двигателя, только без уточнения причин поломки и признаков будущей поломки. В связи с наличием на топливном рынке метана и пропана, на автомобилях с газовым оборудование возможен прогар клапанов.

Дилеры предлагают «Москвич 3» за 1,7-1,9 млн рублей с 1,5-литровым двигателем мощностью 136 лошадиных сил с механической коробкой передач или вариатором. Все комплектации представлены только с передним приводом.