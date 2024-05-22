Риски, о которых важно знать перед покупкой автомобиля из КНР: что говорят юристы.

Последние события на российском автомобильном рынке свидетельствуют о стремительном росте доли китайских машин и повышении спроса. Адвокат Алексей Глазунов высказал своё мнение относительно покупки иномарок из Китая.

Одна из основных проблем - запчасти. Чаще всего для ремонта необходимо заказывать детали у производителя, особенно это касается электроники, что может привести к длительному ожиданию. Ещё одной сложностью является отсутствие нормальных каталогов запчастей с актуальными данными, что может привести к замене деталей одной модели из разных партий, но несовместимых между собой.

Не менее важным моментом является гарантия с ограничениями. Дилеры могут обещать длительный срок гарантии, но при этом скрывать детали. На практике гарантия может распространяться лишь на определённые элементы авто, например, на кузов или электронику, что необходимо учитывать перед покупкой, отмечает Алексей Глазунов.

Фото: Carsweek.ru

Проблемы также могут возникнуть с сервисом и клиентской поддержкой, так как многие китайские марки пока не настроили эффективные процессы в этом направлении. Ещё одним риском являются недостатки комплектации, поскольку изменения в автомобилях не всегда отражаются в официальных документах.

Присутствие большого количества электроники в китайских автомобилях также может стать проблемой, особенно если не вся информация на экранах русифицирована. Седьмым риском являются проблемы с кузовом.

Некоторые автопроизводители могут пренебречь технологическим процессом, что может привести к проблемам с кузовом от недостаточной обработки до неправильной сборки.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что российские дилеры принимают предварительные заказы на гибридный кроссовер Voyah Free Sport Edition.