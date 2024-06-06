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Юки Цунода: У меня есть несколько предложений от команд

Юки Цунода пока не заключил контракт на следующий сезон. Во время пребывания в Монреале японский пилот заявил о наличии нескольких предложений от команд, участвующих в чемпионате мира Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.06.2024, 23:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Юки Цунода пока не заключил контракт на следующий сезон. Во время пребывания в Монреале японский пилот заявил о наличии нескольких предложений от команд, участвующих в чемпионате мира Формулы 1. Однако он ещё не принял окончательного решения, так как желает прояснить планы руководства команды Red Bull относительно себя.

«Мне бы хотелось видеть больше обязательств в контракте, – поделился Цунода на пресс-конференции перед Гран При Канады. – Я тесно связан с Red Bull и надеюсь на большую поддержку с их стороны».

«Переговоры продолжаются, и мой главный приоритет сейчас – удостовериться, что мы с Red Bull находимся на одной волне. После этого будем решать, каким образом двигаться дальше. Я доволен всем, что у меня есть в Red Bull».

Юки Цунода отметил, что рад видеть интерес к своей персоне со стороны других команд. «Получил несколько предложений, и их число растёт. Приятно видеть, что моя ценность на рынке гонщиков растёт. Однако мой первоочередный выбор – Red Bull. Я хочу быть уверен, что мы находимся на одной волне, ведь Red Bull – это часть моей жизни, и без них я бы не добился всего, что достиг».

Источник

Юки Цунода (29)

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