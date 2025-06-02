Недостаток скорости: почему Юки Цунода был неудовлетворен?

Гран При Испании оказался нелегким испытанием для Юки Цуноды. В квалификации пилот Red Bull Racing не смог показать высокие результаты, а в гонке не смог бороться за очки, финишировав на тринадцатой позиции. Комментируя выступление в Барселоне, Юки признал, что не может объяснить, почему его машина потеряла скорость.

«До этапа в Монако я постепенно прогрессировал, и даже в некоторых сессиях показывал результаты на уровне Макса или даже быстрее. Но здесь внезапно все изменилось, – поделился Цунода после окончания гонки. – Я пробовал разные настройки, но ничего не помогало. На длинной дистанции моя скорость была неудовлетворительной».

«Я почувствовал, что моя машина слишком сильно изнашивает шины, деградация была огромной. Я ощущаю, что есть какой-то основной фактор, ограничивающий нас, и я до сих пор не могу понять, что именно стало той причиной», – добавил гонщик.

На предыдущих этапах мы с командой были на одной волне, и у меня был свой темп. Хотя квалификация в Монако не удалась, у меня была скорость, и мне неоднократно говорили, что уже давно не было случаев, когда второй гонщик держится на уровне Макса или даже опережает его».

«Все были удовлетворены, но в Барселоне мой темп внезапно упал по неясным причинам. Я не мог выкатить все, на что способен. На этом этапе поведение машины было чрезвычайно странным. Загадка», – заключил Цунода.