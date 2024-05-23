Уверенность – это ключ к успеху, говорит Юки Цунода

В последних заездах команда RB продолжает набирать очки, поднявшись на шестое место в общекомандном зачёте, и готовится претендовать на успех в Монако...

Даниэль Риккардо: «Для меня особенно приятно снова быть в гонке в Монако, учитывая, что в прошлом сезоне мне пришлось пропустить этот этап. Это одна из уникальных трасс, на которой каждый заезд – неповторимое событие. У меня много положительных воспоминаний о Монако, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как сложится наша гонка на этот раз.

С каждым новым этапом мы все более освоены с автомобилем, что имеет огромное значение перед Монако. Результат на этой гонке зависит от успешной квалификации. В Имоле же недавно нам впервые в этом сезоне удалось вывести обе машины в финал – это определенно хороший сигнал. При условии, что мы избежим проблем и проведем уикэнд без сбоев, мы можем рассчитывать на хороший результат. Хотя Монако – это огромное событие и яркое шоу, я полностью сконцентрирован на гонке. Вперед, Монако!».

Юки Цунода: «После заработанных очков в двух предыдущих гонках, а если учесть также спринт в Майами, то в трех, я чувствую себя увереннее прежнего.

Монако – сложная трасса, на которой многое решается еще в квалификации. В прошлом сезоне мне впервые удалось пройти сюда в финал, и я надеюсь повторить это достижение. Было бы замечательно заработать очки в воскресенье.

Наша команда находится в хорошей форме; наши результаты становятся все лучше и более стабильными. Мы приложим максимум усилий, чтобы достичь большего от нашего болида, особенно в квалификации. Я верю, что в этот уикэнд мы вновь добьемся высоких результатов».