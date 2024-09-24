Главная Новости Юки Цунода Юки Цунода: Мне не хватило энергии, чтобы выражать негодование.
Новости

Юки Цунода: Мне не хватило энергии, чтобы выражать негодование.

Гонщик RB Юки Цунода в последние гонки не прибегал к использованию ненормативной лексики в радиоэфире, вызвав интерес у болельщиков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.09.2024, 14:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Гонщик RB Юки Цунода в последние гонки не прибегал к использованию ненормативной лексики в радиоэфире, вызвав интерес у болельщиков. Во время Гран При Сингапура японского пилота спросили, есть ли связь его воздержанности с возможным недовольством президента FIA.

Юки Цунода прокомментировал ситуацию следующим образом: "Из-за жары я просто не мог себя заставить ругаться. Может быть, я даже добрее, чем многие думают. Мне самому непонятно, почему я не высказался. На самом деле, мне очень сложно сдерживать эмоции, но я решил, что мне необходимо стать лучше, поэтому я рад, что смог взять себя в руки".

Источник

Юки Цунода (54)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация