Юки Цунода: Мне не хватило энергии, чтобы выражать негодование.

Гонщик RB Юки Цунода в последние гонки не прибегал к использованию ненормативной лексики в радиоэфире, вызвав интерес у болельщиков. Во время Гран При Сингапура японского пилота спросили, есть ли связь его воздержанности с возможным недовольством президента FIA.

Юки Цунода прокомментировал ситуацию следующим образом: "Из-за жары я просто не мог себя заставить ругаться. Может быть, я даже добрее, чем многие думают. Мне самому непонятно, почему я не высказался. На самом деле, мне очень сложно сдерживать эмоции, но я решил, что мне необходимо стать лучше, поэтому я рад, что смог взять себя в руки".