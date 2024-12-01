Юки Цунода: У автомобиля просто не хватало скорости

Юки Цунода и Лиам Лоусон финишировали тринадцатым и четырнадцатым в Гран При Катара. Гонщики команды Red Bull поделились своими впечатлениями о гонке, отметив недостаток скорости, который помешал бороться за очки.

Юки Цунода занял 13-е место и отметил, что гонка была сложной. Пилот отметил, что после хорошего старта ему не хватило скорости, чтобы удержать позицию, и он постепенно отстал от лидеров. Цунода выразил намерение вместе с командой изучить данные телеметрии, чтобы выявить причины неудачи и подготовиться к следующим заездам.

«Следующая гонка пройдет в Абу-Даби. Нам нужно собраться, сфокусироваться на предстоящих соревнованиях и показать максимум возможностей в финальном уик-энде сезона», - добавил Цунода.

Лиам Лоусон финишировал 14-м и также отметил проблемы с отсутствием необходимой скорости. Гонщик рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время гонки, особенно после рестарта, когда он потерял управление из-за холодных шин.

«Борьба с нашими соперниками была сложной из-за недостаточной скорости. Мне пришлось максимально напрячься, чтобы избежать аварии после контакта с Валттери Боттасом. Хотя наш темп был неплохим, но проблемы с балансом машины сделали гонку еще более сложной», - поделился Лоусон.

Пилот отметил, что команда Red Bull сделала значительные шаги вперед в этом сезоне, но признал, что этого может быть недостаточно для победы. Лоусон заверил, что они будут бороться до конца в борьбе за места в Кубке конструкторов и намерены продолжить бороться за победу в последнем этапе сезона в Абу-Даби.