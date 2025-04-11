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Юки Цунода оштрафован за нарушение на трассе

Юки Цунода получил предупреждение за обгон на пит-лейне. Стюарды вынесли решение после инцидента на тренировке в Бахрейне, где гонщик Red Bull Racing обогнал коллегу из Williams.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.04.2025, 17:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды вынесли решение по инциденту с Юки Цунодой на тренировке перед Гран При Бахрейна. Гонщик из Red Bull Racing обогнал Алекса Элбона на пит-лейн, вызвав дискуссии в паддоке.

По официальной информации, Цунода объяснил свои действия тем, что опасался потерять контроль и столкнуться с Элбоном, если начнет тормозить.

Однако стюарды признали, что обгон справа был не самым безопасным решением. Поэтому Юки Цунода был предупрежден за нарушение правил и получил первое предупреждение в текущем сезоне.

Источник

Red Bull Racing (363)FIA (184)Williams (175)Александер Элбон (88)Юки Цунода (78)

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