Юки Цунода оштрафован за нарушение на трассе

Стюарды вынесли решение по инциденту с Юки Цунодой на тренировке перед Гран При Бахрейна. Гонщик из Red Bull Racing обогнал Алекса Элбона на пит-лейн, вызвав дискуссии в паддоке.

По официальной информации, Цунода объяснил свои действия тем, что опасался потерять контроль и столкнуться с Элбоном, если начнет тормозить.

Однако стюарды признали, что обгон справа был не самым безопасным решением. Поэтому Юки Цунода был предупрежден за нарушение правил и получил первое предупреждение в текущем сезоне.