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Юки Цунода празднует свое 25-летие

Юки Цунода: 25 лет и каскад поздравлений от Formula 1 и Red Bull Racing. Японский гонщик прогрессирует в команде и на треке, неподвластные всему Ферстаппену, адаптируются!
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.05.2025, 12:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня Юки Цунода отмечает свое 25-летие, и можно смело сказать, что на этом этапе своей жизни японский пилот добился уже немалого. Хоть он пока и не попадал на подиум, за его плечами уже 93 Гран При, и статус гонщика Red Bull Racing – это уже достижение, о котором можно мечтать.

Следует упомянуть, что благодаря своему жизнерадостному характеру, искренности и оригинальному чувству юмора Юки стал одной из популярных фигур в паддоке, и все его сегодняшние поздравления, без сомнений, исходят от искренних поклонников.

Одно из первых поздравлений в социальных сетях появилось от организаторов Гран При Сингапура, а не от команд Формулы 1, за которые выступал и выступает Цунода. Утро наступает в Сингапуре значительно раньше, чем в Европе. Конечно, поздравление также было получено от Honda Racing Global, гоночного отделения японской корпорации, которая оказывает поддержку Цуноде на протяжении многих лет.

Важно отметить, что он постепенно интегрируется в Red Bull Racing, куда его перевели немного более месяца назад, несмотря на некоторые трудности. Хотя машина RB21, кажется, прислушивается лишь к Максу Ферстаппену – и то не всегда. Хоть Цунода и пока не в полной мере соответствует уровню четырехкратного чемпиона мира, его прогресс несомненен. Четыре балла, заработанные в Майами за шестое место в спринте и десятое в гонке, это подтверждают.

Например, главный инженер Red Bull Racing Пол Монаган делится мнением: «Он сравнительно хорошо вписался в команду, и это происходит в довольно сложных обстоятельствах. При его приходе нас всех очаровала его искренность и дружелюбие, и Юки сразу стал полноправным членом команды. На треке ему пока несколько не везет, но иногда фортуна улыбается ему».

«Он не боится говорить откровенно, объясняет, что он хочет достичь, и что ему не нравится, и это здорово. Он точно добьется успеха, потому что очевидно: он не боится того, что его напарник – Макс Ферстаппен. Это также очень хороший знак. Пока что, для меня, Юки оставляет весьма позитивное впечатление!»

Нам остается лишь присоединиться ко всем поздравлениям, которые сегодня направляются ему!

Источник

Пол Монаган (5)Юки Цунода (92)Red Bull Racing (406)

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