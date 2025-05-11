Юки Цунода празднует свое 25-летие

Сегодня Юки Цунода отмечает свое 25-летие, и можно смело сказать, что на этом этапе своей жизни японский пилот добился уже немалого. Хоть он пока и не попадал на подиум, за его плечами уже 93 Гран При, и статус гонщика Red Bull Racing – это уже достижение, о котором можно мечтать.

Следует упомянуть, что благодаря своему жизнерадостному характеру, искренности и оригинальному чувству юмора Юки стал одной из популярных фигур в паддоке, и все его сегодняшние поздравления, без сомнений, исходят от искренних поклонников.

Одно из первых поздравлений в социальных сетях появилось от организаторов Гран При Сингапура, а не от команд Формулы 1, за которые выступал и выступает Цунода. Утро наступает в Сингапуре значительно раньше, чем в Европе. Конечно, поздравление также было получено от Honda Racing Global, гоночного отделения японской корпорации, которая оказывает поддержку Цуноде на протяжении многих лет.

Важно отметить, что он постепенно интегрируется в Red Bull Racing, куда его перевели немного более месяца назад, несмотря на некоторые трудности. Хотя машина RB21, кажется, прислушивается лишь к Максу Ферстаппену – и то не всегда. Хоть Цунода и пока не в полной мере соответствует уровню четырехкратного чемпиона мира, его прогресс несомненен. Четыре балла, заработанные в Майами за шестое место в спринте и десятое в гонке, это подтверждают.

Например, главный инженер Red Bull Racing Пол Монаган делится мнением: «Он сравнительно хорошо вписался в команду, и это происходит в довольно сложных обстоятельствах. При его приходе нас всех очаровала его искренность и дружелюбие, и Юки сразу стал полноправным членом команды. На треке ему пока несколько не везет, но иногда фортуна улыбается ему».

«Он не боится говорить откровенно, объясняет, что он хочет достичь, и что ему не нравится, и это здорово. Он точно добьется успеха, потому что очевидно: он не боится того, что его напарник – Макс Ферстаппен. Это также очень хороший знак. Пока что, для меня, Юки оставляет весьма позитивное впечатление!»

Нам остается лишь присоединиться ко всем поздравлениям, которые сегодня направляются ему!