Юки Цунода: "Обидно, что не удалось пройти в финал"

Юки Цунода в Баку квалифицировался на 12-й позиции, тогда как его напарник по RB Даниэль Риккардо покинул борьбу уже в первой сессии...

Юки Цунода (12-й): «Жаль, что мы не смогли пройти в финал. Мы рассчитывали на большее. Автомобилю не хватало скорости, его было сложно контролировать, но мы приложили максимум усилий.

С каждым годом все сложнее бороться с износом шин, и это становится решающим фактором. Завтра это будет важно».

«Наша команда проделала огромную работу, и новое днище работает здесь лучше, чем в Монце. На других трассах ситуация может быть иной, но следующие гонки напоминают эту, что радует».

Даниэль Риккардо (16-й): «Сегодня в квалификации была жесткая борьба, что необычно для такой длинной уличной трассы. Я слегка ошибся в четвёртом повороте, в остальном круг был неплохим, и меня удивило выбытие в первой сессии.

На этой трассе можно делать обгон. Даже в гонке Формулы 2 сегодня происходили обгонные манёвры, что внушает оптимизм. Постараемся исправиться завтра».