Юки Цунода: Мы не предполагали, что мы дойдем до финала.

Юки Цунода выступил на уровне в финале квалификации в Лас-Вегасе, заработав седьмую позицию. Гонщик из RB поделился своими эмоциями, отметив, что не ожидал достичь столь высокого результата на старте. Его партнер Лиам Лоусон финишировал на пятнадцатой строчке, объяснив, что причиной тому было постоянное скольжение его болида.

Юки Цунода (7-й): «Я достаточно удовлетворен своим выступлением сегодня. Мы не рассчитывали на финал перед началом квалификации, но смогли добиться прогресса по сравнению с началом уик-энда. Я благодарен всей команде за их усердную работу.

Мы разобрались с обновлениями, и как только нашли правильное решение, стали добиваться улучшений сессию за сессией. Наши главные конкуренты также проделали отличную работу, поэтому гонка обещает быть сложной. Однако, на городской трассе может случиться что угодно. Мы сосредоточены и готовы приложить максимум усилий».

Лиам Лоусон (15-й): «У меня возникли серьезные проблемы с адгезией к трассе. Это расстраивает, но не оправдание, поскольку все находимся в одинаковых условиях. Мой болид постоянно скользил, особенно на большей части круга, и в 14-м повороте это скольжение оказалось слишком сильным, что вынудило меня прервать попытку».

«Это немного смущает, поскольку время от времени автомобиль хорошо справлялся с управлением - в первой сессии квалификации он выглядел явно лучше, чем во второй. Мы попытаемся разобраться в корнях проблемы».

В гонке все будут внимательно следить за резиной, чтобы избежать ее износа в условиях низких температур. Ситуация будет сложной, однако мы настроены на успех. Условия на трассе сложные, но мы изучим данные о скорости на длинных заездах с вчерашних тренировок и постараемся максимально оптимизировать поведение машины в гонке».