Юки Цунода стремится превзойти то, что сделал Камуи Кобаяши

Самым успешным японским гонщиком в истории Формулы 1 остаётся Камуи Кобаяши. В 2012 году, за Sauber, он смог подняться на подиум на Гран При Японии. После завершения карьеры в Ф1, Камуи стал двукратным чемпионом мира в гонках на выносливость с командой Toyota и победил на «24 часах Ле-Мана».

Но новая звезда Юки Цунода, выступающий за команду AlphaTauri с 2021 года, стремится превзойти своего соотечественника. «Разумеется, я хочу повторить его достижения и добиться большего», – заявил Юки в интервью газете The Straits Times из Сингапура. «Но сейчас в Формуле 1 всё изменилось, и я сосредотачиваюсь на том, что зависит от меня, от моих усилий».

Каждый японский гонщик укладывал тропу для тех, кто шёл за ними. «Если бы не Такума Сато, Кобаяши мог бы и не попасть в Ф1, и меня здесь не было бы», – отметил Цунода. «Я очень ценю их вклад и испытываю по отношению к ним огромное уважение».

За четыре с половиной сезона Цунода заработал 83 очка, в то время как у Кобаяши их 125. На вопрос, сможет ли он превзойти этот национальный рекорд, гонщик команды RB, который стал 18-м японцем в Формуле 1, уверенно ответил: «Да. Я хочу стать чемпионом мира. Это, конечно, не случится завтра, но я готовлюсь к этому. Например, я работаю над своими слабостями, стремлюсь контролировать эмоции и стать более взрослым профессионалом».