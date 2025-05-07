Возвращение Yugo: стиль 80-х вновь на пике.

Производство Ford Fiesta и Mazda 2 недавно было прекращено, однако маленьким доступным автомобилям было предоставлено дыхание жизни благодаря ретро-вдохновленным электромобилям, таким как Renault 5 и Fiat 500e - и присоединиться к этому восстанию собирается новый автомобиль от Yugo.

Да, именно Yugo - марка, названная в честь своей родной страны Югославии (теперь Сербия) и построенная бывшей компанией Zastava Automobiles. Двери для новой модели открывает доктор Александар Бјелић, профессор университета, который обеспечил права на использование названия бренда для своей новой фирмы, Yugo Automobile. Он также уже привлек сербского дизайнера Дарко Марчета, который изобразил, каким будет будущий Yugo.

Представленная в масштабе 1:5 на Car Design Event в Мюнхене, новый Yugo явно вдохновлен квадратными пропорциями оригинала, который сам по себе был основан на Fiat 127 и 128. Но дизайн Марчеты переносит Yugo в XXI век с узкими светодиодными фарами спереди и сзади, большими легкосплавными колесами и врезными дверными ручками.

Фото: autoexpress

Ретро-акценты представлены блокообразной передней решеткой и угловатой задней дверью, не слишком отличающейся от Hyundai Ioniq 5; присутствует и классический значок 'Y'. В отличие от Renault Clio, Toyota Yaris, Renault 5 и Honda Jazz, все из которых представлены только в кузове хэтчбек, Yugo будет "изначально доступен только в двухдверном исполнении" с возможными "различными версиями кузова".

Позиционируясь как автомобиль B-сегмента, "доступный маленький автомобиль" (супермини, другими словами), Yugo будет поставляться с двигателем внутреннего сгорания и выбором автоматической и механической трансмиссий. Это должно помочь снизить издержки так же, как это было в оригинале, который был одним из самых дешевых автомобилей на продажу в Великобритании в восьмидесятых годах. Yugo Automobile также говорит, что "возможны электрифицированные версии", хотя технические детали о варианте на электротяге пока не были раскрыты.

В то время как оригинальный Yugo был довольно скучным, подверженным ржавчине созданием, попавшим в список Auto Express 'худшие коммунистические автомобили', новая модель "будет соответствовать всем актуальным стандартам безопасности и будет интересной в управлении", по информации от Yugo Automobile. Пока нет информации о том, на какой архитектуре будет построен новый автомобиль, но компания, стоящая за проектом, говорит, что он будет построен на "зарекомендовавшей себя платформе партнера по сотрудничеству".

Наш первый официальный взгляд на готовый к производству Yugo состоится 15 сентября этого года, а законченный прототип будет показан на Белградской экспо в 2027 году.