Потребуется новая трансмиссия для вашего Toyota Tacoma 2024

Toyota выпустила техническую служебную записку для восьмиступенчатой автоматической трансмиссии Toyota Tacoma 2024 года.
Если у грузовика появляется один из шести диагностических кодов неисправности, Toyota заменит трансмиссию.
TSB затрагивает только Tacoma 2024 года с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Владельцам Toyota Tacoma 2024 года с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией следует проверить свои VIN-номера. Техническая служебная записка Toyota, опубликованная на форуме Tacoma4G, описывает, что некоторые грузовики могут получить новую трансмиссию, если проявят один из шести диагностических кодов неисправности.
Это не является официальным отзывом, а скорее проактивным решением Toyota заменить неисправные трансмиссии в среднеразмерном пикапе. Автомобиль должен показать один из кодов, прежде чем Toyota заменит коробку передач. Пять кодов связаны с застреванием соленоида управления давлением, а один появляется, когда застревает сцепление гидротрансформатора.
TSB, датированная 9 сентября 2024 года, определяет диапазон затронутых VIN-номеров как у пикапов с задним, так и передним приводом. Согласно документу, техники заменят сборку трансмиссии и гидротрансформатор, если один или несколько кодов обнаружатся во время диагностики.
В записке не описывается, с чем может столкнуться владелец, если его Tacoma выдает один из шести кодов. Однако владельцы жаловались Национальной ассоциации безопасности дорожного движения на потерю мощности, рывки при переключении и другие неисправности коробки передач, связанные с восьмиступенчатой автоматикой.
Toyota Tacoma 2024 года является полностью новой моделью, открывающей четвертое поколение модели, включающее новые двигатели и трансмиссии для пикапа. Toyota предлагает новую Tacoma с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая не подпадает под это решение. Еще одна победа за поклонниками механической коробки передач.