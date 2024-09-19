Потребуется новая трансмиссия для вашего Toyota Tacoma 2024

Toyota выпустила техническую служебную записку для восьмиступенчатой автоматической трансмиссии Toyota Tacoma 2024 года.

Если у грузовика появляется один из шести диагностических кодов неисправности, Toyota заменит трансмиссию.

TSB затрагивает только Tacoma 2024 года с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Владельцам Toyota Tacoma 2024 года с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией следует проверить свои VIN-номера. Техническая служебная записка Toyota, опубликованная на форуме Tacoma4G, описывает, что некоторые грузовики могут получить новую трансмиссию, если проявят один из шести диагностических кодов неисправности.

Это не является официальным отзывом, а скорее проактивным решением Toyota заменить неисправные трансмиссии в среднеразмерном пикапе. Автомобиль должен показать один из кодов, прежде чем Toyota заменит коробку передач. Пять кодов связаны с застреванием соленоида управления давлением, а один появляется, когда застревает сцепление гидротрансформатора.

Фото: Motor1.com

TSB, датированная 9 сентября 2024 года, определяет диапазон затронутых VIN-номеров как у пикапов с задним, так и передним приводом. Согласно документу, техники заменят сборку трансмиссии и гидротрансформатор, если один или несколько кодов обнаружатся во время диагностики.

В записке не описывается, с чем может столкнуться владелец, если его Tacoma выдает один из шести кодов. Однако владельцы жаловались Национальной ассоциации безопасности дорожного движения на потерю мощности, рывки при переключении и другие неисправности коробки передач, связанные с восьмиступенчатой автоматикой.

Toyota Tacoma 2024 года является полностью новой моделью, открывающей четвертое поколение модели, включающее новые двигатели и трансмиссии для пикапа. Toyota предлагает новую Tacoma с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая не подпадает под это решение. Еще одна победа за поклонниками механической коробки передач.