С вами делюсь удивительной новостью: Tesla Roadster снова задерживается

Потрясающие новости: выход Tesla Roadster снова задерживается. Первоначально Roadster был представлен в 2017 году как концепт, и генеральный директор компании Илон Маск заявил, что он будет на дорогах к 2020 году. Однако эти планы были отложены, и Маск заявил, что поставки начнутся в 2024 году. Но и это не произошло.

Если вы недавно заглядывали в календарь, то заметили, что уже октябрь, а электрический суперкар так и не появился на дорогах. В ходе недавнего собрания акционеров Маск подтвердил, что новый Roadster снова задерживается.

Фото: Motor1.com

"Я хотел бы поблагодарить наших долгожданных вкладчиков Tesla Roadster," - сказал Маск. "Причина его задержки заключается в том, что Roadster - это не просто вишенка на торте, это вишенка на вишенке на торте."

"Мы все хотели бы поработать над новым Tesla Roadster," - продолжил он. "Это действительно весело, и мы работаем над этим, но это должно быть после вещей, которые имеют более серьезное влияние на благо мира."

Маск не стал идти на утверждение по поводу даты начала производства, но на предыдущем звонке с инвесторами в июле он заявил, что производство Roadster все еще идет по плану на 2025 год. Тем не менее, появившиеся недавно новости намекают на возможную еще более длительную задержку.

Фото: Motor1.com

Информация о том, каким может быть серийный Roadster, довольно скудна. Мы ожидаем, что стиль будет похож на концепт 2017 года, хотя недавний дизайн под названием "Кибер" может привести к изменениям в итоговом дизайне. Маск опубликовал в X (ранее Twitter) в феврале сообщение о том, что компания "радикально увеличила цели дизайна" и окончательный дизайн будет показан в следующем году.

Что касается производительности, первоначальный концепт обещал более 1 000 лошадиных сил от четырех двигателей. Но Маск заявил в феврале, что новый Roadster может быть еще быстрее, разгоняясь до 60 миль в час менее чем за одну секунду с опциональным пакетом SpaceX.

Но на данный момент это все лишь предположения. Официальные подробности о новом Tesla Roadster мы узнаем только тогда, когда он действительно появится на дорогах, что, надеемся, случится как можно скорее.