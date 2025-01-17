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Новый гибридный Toyota RAV4 2025 раскуплен всего за 17 дней

Toyota RAV4 в Великобритании будет доступен исключительно как плагин-гибрид, обеспечивая бесперспективное будущее для самозаряжающихся моделей. Цены начинаются от £44,175, а продажи PHEV продолжатся в соответствии с спросом.
РедакцияР
Редакция
17.01.2025, 13:51·2 мин
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Фото: autoexpress

В ближайшем будущем Toyota RAV4 будет доступен исключительно в Великобритании как Plug-in Hybrid, поскольку все новые модели RAV4 Hybrid, прибывшие сюда в 2025 году, уже были распроданы.

Представитель Toyota сообщил Auto Express: «Спрос на RAV4 Hybrid оказался настолько высоким, что мы уже распределили поставки на текущий год. Однако спрос на RAV4 PHEV значительно превышает спрос на Hybrid, и продажи Plug-in версии будут продолжаться в соответствии с этим спросом».

Следует отметить, что количество поставок RAV4 Hybrid в Великобритании меньше, чем у PHEV, что может показаться удивительным, пока не узнаешь, что в прошлом году Toyota продала почти в шесть раз больше Plug-in Hybrid RAV4, чем полностью гибридных моделей.

Возможно, что RAV4 Hybrid вернется в продажу, но это, вероятно, произойдет только в случае достаточного спроса со стороны потребителей и готовности Toyota увеличить количество автомобилей для Великобритании.

Цены на RAV4 PHEV начинаются с £44,175, а покупателям предлагается выбор из двух комплектаций: Design и более спортивной GR Sport.

Обе комплектации оснащены тем же силовым агрегатом, включающим 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, вариатор CVT и два электромотора. Общая мощность составляет 302 л.с., а батарея емкостью 18,1 кВтч, используемая для питания электромоторов, обеспечивает чисто электрический пробег до 46 миль.

Пятого поколения Toyota RAV4 был самым продаваемым автомобилем в мире в 2021 и 2022 годах, но он находится на рынке с 2018 года, и последнее обновление было два года назад. Это говорит о том, что следующее поколение этого чрезвычайно популярного внедорожника уже на подходе и, возможно, будет представлено позже в этом году.

Источник

Toyota rav4 (2)Гибриды (10)2025 (21)

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