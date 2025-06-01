Не стоит допускать, что супермаркеты всегда предложат самые низкие цены на бензин и дизельные топлива.

Со времен, о которых помнят, пожалуй, только немногие из нас, финансовые правила игры на автозаправочных станциях были справедливыми и понятными. В интересах искреннего и очень нужного выбора потребителя все шло примерно так…

Водители, следящие за каждым пенни, обычно предпочитали заправляться в Sainsbury’s, Morrisons, Asda и других супермаркетах, где собственное топливо было самым дешевым. Водители, которым не так важны цены, выбирали традиционные автозаправки, где крупные нефтяные компании, такие как Esso и Shell, продавали в основном более дорогое топливо.

Это типичный случай: заплатил деньги – выбирай сам! Я всегда считал, что такая дружелюбная к потребителю договоренность не могла быть проще.

Но впервые за всю историю я начинаю задавать себе вопросы. Больше нельзя предполагать, что супермаркеты будут предлагать самые низкие цены на топливо. Надеюсь, что я ошибаюсь, но боюсь, что правила игры меняются, потому что за прошедшую неделю на сотни миль моего пути я заправлялся повсюду, начиная с традиционных автозаправочных станций и заканчивая супермаркетами – и именно последние сильно ошиблись со своими ценами, по моему мнению, и по мнению моего кошелька.

Примеры точек продаж (в одном и том же районе), в которых я заправлялся или не заправлялся в течение 24 часов на прошлой неделе: неэтилированный бензин стоил 131 пенс за литр (5,95 фунтов стерлингов за галлон) на автозаправочных станциях Esso (во множественном числе) и 132 пенса (6,00 фунтов) на соседней заправке Shell. Однако всего в километре от них автозаправка Sainsbury’s требовала 135 пенсов (6,14 фунтов), а заправки Morrisons и Asda просили 134 пенса (6,08).