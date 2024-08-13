Вы должны посмотреть этот фильм о рекорде высоты Porsche

Они взяли с собой две сильно модифицированные модели 911 к подножию вулкана Охос-дель-Саладо, самого высокого вулкана в мире, расположенного в горах северного Чили. В итоге им удалось добраться до высоты в 22 093 фута. Теперь вышел полнометражный фильм, документирующий это достижение.

Эдит: Восхождение на вулкан рассказывает о путешествии группы экспертов Porsche, которые модифицировали две 911 - по прозвищу Дорис и Эдит - чтобы преодолеть западный склон активного вулкана. Мы попадаем от этапа разработки, где есть интервью с людьми, работавшими над автомобилем, до самого верха склона, где наконец мы видим, как чемпион Ле-Мана Ромен Дюмá побивает рекорд за рулём Эдит.

Читатели Motor1 знают, что ранее в этом году мы даже смогли покататься на двух моделях Altitude 911 после установления рекорда. Эдит, машина, которая поднялась на склон, использует ряд невероятно передовых технологий, таких как индивидуальная система управления рулевым управлением, разработанная для снижения чувства рулевого управления, и хитрое подвеска, изначально разработанное для гоночного автомобиля 919 Ле-Мана.

Фильм, созданный креативным агентством Tangent Vector, дебютирует 16 августа в 17:30 в зале Golden State Theatre в Монтерее во время Недели Автомобилей. Если вы в городе, не пропустите.