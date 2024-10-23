Новый Camaro еще можно купить. Но торопитесь, они скоро закончатся.

Легендарный Chevrolet Camaro отправляется на покой. Производство шестого поколения этой иконической машины завершилось в прошлом году, и последний Camaro - ZL1 с механической коробкой передач - сошел с конвейера в Лансинге в декабре. Пока что нет никаких признаков возрождения этой модели.

Тем не менее, вы все еще можете приобрести себе совершенно новый Camaro, прежде чем его официально не станет доступно больше. На дилерских площадках все еще осталось несколько новых экземпляров. Но спешите, их осталось менее 100.

Фото: Motor1.com

Просматривая ассортимент на веб-сайте Chevy (как отмечает GM Authority), на момент написания статьи доступны всего 75 новых Camaro 2024 года и четыре Camaro 2023 года. Разнообразие вариантов начинается от базовых моделей 1LT до обновленных версий 2SS, при этом доступны как купе, так и кабриолеты. Однако, по имеющимся данным, новых моделей ZL1 больше нет. Печально!

Тем не менее, приобретение нового Camaro - даже базовой модели - не так уж и плохо. Модель 1LT оснащена 3,6-литровым двигателем V-6 мощностью 335 л.с., а модель SS предлагает 6,2-литровый V-8 двигатель с мощностью 455 л.с. Плохая новость? Во всей стране осталась всего одна машина с механической коробкой передач. Остальные все с автоматической коробкой.

Всего в наличии имеется 35 моделей 3LT, 16 моделей 1LT, 14 моделей 2LT, 10 моделей 2SS и всего одна модель 1SS. Самая дешевая модель 1LT доступна за немногим более $33,000, в то время как самая доступная SS - 1SS кабриолет 2023 года - стоит немногим более $55,000.

Так что если вы хотите один из этих еще новых Camaro, вам лучше поторопиться. Скорее всего, они скоро исчезнут.