Главная Новости Гонка Один из самых популярных гоночных треков в Калифорнии может стать вашим
Новости

Один из самых популярных гоночных треков в Калифорнии может стать вашим

Единственное безопасное место для полного погружения в мир автомобилей - это специализированная трасса. Забудьте о проблемах оплаты времени на треке и просто купите Willow Springs International Raceway.
РедакцияР
Редакция
07.06.2024, 17:51·2 мин
single
Фото: Motor1.com

Единственное безопасное место для полного погружения в мир автомобилей - это специализированная трасса. Забудьте о проблемах оплаты времени на треке и просто купите Willow Springs International Raceway. Этот знаковый автодром теперь выставлен на продажу после 62 лет в управлении Билла Хута и его семьи.

Обширная территория площадью 600 акров включает в себя семь трасс, в том числе Big Willow - основную трассу длиной 2,5 мили, которая сохранила свою первоначальную конфигурацию с 1953 года. На территории также есть площадка для занятий скольжением, грунтовая овальная трасса, картинг-трек и две покрытые овальные трассы длиной четверть мили. Что еще может пожелать любитель автомобилей?

Помимо трасс, на территории есть здания, развлечения и возможности для дополнительного дохода. Здесь можно найти несколько гаражей, автошколу, административные офисы, столовые, магазины сувениров, заправочную станцию с тысячами галлонов хранения топлива, места для парковки домов на колесах и туалеты.

В объявлении о продаже трассы на LoopNet отмечается, что тарифы на аренду объектов на 55 процентов ниже, чем у конкурентов, что делает ее очень доступной для многих энтузиастов. Также отмечается, что новый владелец может преобразить трассу для обслуживания клиентуры премиум-класса. Хотя этот регион и так богат Thermal Club.

Билл Хут купил этот объект в 1962 году, добавил трассы и улучшил участок площадью 600 акров в то, что сегодня видите. Он скончался в 2015 году, и после его смерти его семья управляла трассой. Willow Springs расположен в городе Розамонд, Калифорния, в часе езды к северу от Лос-Анджелеса. Он открыт для гонщиков с 1953 года.

Существует официальный сайт Willow Springs International Raceway, где вы можете узнать больше о данном объекте перед тем, как делать ставку.

 

Источник

Гонка (60)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация