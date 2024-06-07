Один из самых популярных гоночных треков в Калифорнии может стать вашим

Единственное безопасное место для полного погружения в мир автомобилей - это специализированная трасса. Забудьте о проблемах оплаты времени на треке и просто купите Willow Springs International Raceway. Этот знаковый автодром теперь выставлен на продажу после 62 лет в управлении Билла Хута и его семьи.

Обширная территория площадью 600 акров включает в себя семь трасс, в том числе Big Willow - основную трассу длиной 2,5 мили, которая сохранила свою первоначальную конфигурацию с 1953 года. На территории также есть площадка для занятий скольжением, грунтовая овальная трасса, картинг-трек и две покрытые овальные трассы длиной четверть мили. Что еще может пожелать любитель автомобилей?

Помимо трасс, на территории есть здания, развлечения и возможности для дополнительного дохода. Здесь можно найти несколько гаражей, автошколу, административные офисы, столовые, магазины сувениров, заправочную станцию с тысячами галлонов хранения топлива, места для парковки домов на колесах и туалеты.

В объявлении о продаже трассы на LoopNet отмечается, что тарифы на аренду объектов на 55 процентов ниже, чем у конкурентов, что делает ее очень доступной для многих энтузиастов. Также отмечается, что новый владелец может преобразить трассу для обслуживания клиентуры премиум-класса. Хотя этот регион и так богат Thermal Club.

Билл Хут купил этот объект в 1962 году, добавил трассы и улучшил участок площадью 600 акров в то, что сегодня видите. Он скончался в 2015 году, и после его смерти его семья управляла трассой. Willow Springs расположен в городе Розамонд, Калифорния, в часе езды к северу от Лос-Анджелеса. Он открыт для гонщиков с 1953 года.

Существует официальный сайт Willow Springs International Raceway, где вы можете узнать больше о данном объекте перед тем, как делать ставку.