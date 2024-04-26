Часть болида Lotus F1 Ayrtona Senny 1986 года теперь можно носить на запястье

Одна из самых культовых ливрей в мире автоспорта - черно-золотая раскраска гоночных болидов команды Lotus, участвовавших в чемпионатах Формулы-1 под брендом John Player Special. Rec Watches представили новые часы Limited Edition, которые воплощают этот неповторимый стиль с интересным дополнением. Изготовлены они из запчастей болида JPS F1, но не из какого-то случайного шасси. В них использованы материалы из шасси Lotus 98T с номером 4, на котором гонял Эйртон Сенна в сезоне 1986 года.

Эти часы получили название 98T/4. Они созданы в сотрудничестве с Classic Team Lotus, и, как показывают изображения, сохранили ту же иконичную черно-золотую цветовую гамму. Часы в основном выполнены из нержавеющей стали, но Кольцо Главы - круглая часть вокруг циферблата - сделано из переплавленного алюминия, взятого из оригинальных воздухозаборников машины. Верхнее стекло выполнено из сапфирового кристалла, ремешок - из кожи, часы водонепроницаемы до глубины 100 метров. Кажется, что подобные часы никогда не окажутся в воде, если, конечно, за рулем не случится что-то по-настоящему страшное.

Тем, кто разбирается в автоспорте, хорошо известно, что 1986 год стал последним для черно-золотой ливреи JPS, и Rec Watches утверждают, что именно этот болид принимал участие в последних восьми гонках сезона. Таким образом, алюминий исходит из последнего автомобиля JPS, выступавшего в Формуле-1, на котором гонял, пожалуй, самый великий гонщик в истории Формулы-1.

Rec Watches выпустят всего 989 экземпляров, каждый из которых будет стоить 3 995 долларов. Люди, воспользовавшиеся предзаказом, получат скидку и смогут приобрести их за 3 195 долларов, но есть один нюанс. Часы не поступят в продажу до марта 2025 года, так что покупателям предзаказа придется подождать почти год, чтобы стать обладателями этой части истории Формулы-1.

Похоже, что покупатели более чем готовы подождать, так как, по словам Rec, подавляющее большинство из 989 часов уже распродано. На 26 апреля доступно всего 173 предварительных заказа. Лучше доставайте кредитную карту быстрее.

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