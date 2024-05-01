Жить в небоскребе Pagani можно за 2,4 миллиона долларов

И еще один производитель автомобилей премиум-класса закрепляется в Майамия. это Pagani.

Итальянский автопроизводитель представил первые рендеры своего жилого небоскреба в сотрудничестве с архитектурной фирмой Revuelta и Pagani Arte - новым подразделением компании, посвященным потребностям в области дизайна и стиля жизни. И это выглядит роскошно.

Башня Pagani Residences будет иметь 28 этажей и расположится в районе Норт-Бей-Виллидж на Маями-Бич. В ней будет 70 жилых пространств с видом наружу от двух до четырех спален каждое, площадью от 2000 до 3300 квадратных футов. В каждом жилом помещении будет потолок высотой 11 футов, до 1040-квадратных-футов площади открытых террас, круглосуточная консьерж-служба и 240-футовая набережная на бухте Бискейн.

Для одного процента владельцев Pagani на крыше будет пентхаус с панорамным видом 360 градусов, частным бассейном с гидромассажем и потолками высотой до 13 футов. И, конечно, все владельцы получат доступ к частным гаражам для хранения своих суперкаров Huayra и Utopia. Также будет марина для их яхт. Насколько нам известно, Pagani еще не делает яхт...

Однако азартные владельцы Pagani придется подождать еще несколько лет. Открытие башни Pagani запланировано только на 2027 год. Цены начинаются от 2,4 миллиона долларов.