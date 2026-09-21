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Йос Ферстаппен убеждает Макса заняться ралли

Йос Ферстаппен хочет вывести Макса на раллийную трассу зимой во Франции, но четырёхкратный чемпион Формулы-1 считает этот спорт слишком опасным.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2026, 10:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и бывший гонщик Формулы 1, в 54 года продолжает выступать в автоспорте. Сейчас его главным увлечением стало ралли. Ферстаппен-старший регулярно участвует в гонках национального первенства, а в прошлом году выиграл чемпионат Бельгии.

По словам Йоса, он старается заинтересовать сына ралли, однако Макс пока не согласился попробовать себя за рулём раллийного автомобиля.

Йос Ферстаппен: «Сложность ралли заключается в том, что ты вообще не можешь допускать ошибки. Любая ошибка обходится очень дорого, и ты должен взаимодействовать со штурманом. Полагаю, ралли может отлично подойти Максу, вот только он вообще не интересуется этим спортом. Хотя я думаю, что если бы он попробовал, то ему бы очень понравилось.

Поэтому я как-нибудь попытаюсь зимой провести вместе с ним день где-нибудь во Франции на гравийной трассе, где мы бы смогли погонять на раллийной машине вместе с другими людьми. Не сомневаюсь, что ему обязательно понравится».

Ранее Макс так отзывался о ралли: «Думаю, это интересно и очень весело, но просто слишком опасно. Если на высокой скорости допустил хотя бы одну ошибку, то врежешься в дерево. Я просто не считаю, что стоит так сильно рисковать».

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