Йос Ферстаппен убеждает Макса заняться ралли

Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира и бывший гонщик Формулы 1, в 54 года продолжает выступать в автоспорте. Сейчас его главным увлечением стало ралли. Ферстаппен-старший регулярно участвует в гонках национального первенства, а в прошлом году выиграл чемпионат Бельгии.

По словам Йоса, он старается заинтересовать сына ралли, однако Макс пока не согласился попробовать себя за рулём раллийного автомобиля.

Йос Ферстаппен: «Сложность ралли заключается в том, что ты вообще не можешь допускать ошибки. Любая ошибка обходится очень дорого, и ты должен взаимодействовать со штурманом. Полагаю, ралли может отлично подойти Максу, вот только он вообще не интересуется этим спортом. Хотя я думаю, что если бы он попробовал, то ему бы очень понравилось.

Поэтому я как-нибудь попытаюсь зимой провести вместе с ним день где-нибудь во Франции на гравийной трассе, где мы бы смогли погонять на раллийной машине вместе с другими людьми. Не сомневаюсь, что ему обязательно понравится».

Ранее Макс так отзывался о ралли: «Думаю, это интересно и очень весело, но просто слишком опасно. Если на высокой скорости допустил хотя бы одну ошибку, то врежешься в дерево. Я просто не считаю, что стоит так сильно рисковать».