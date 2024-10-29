Макс Верстаппен: каждый может контролировать только свои действия

Йос Ферстаппен высказался о недавних штрафах, которые получил его сын, а также затронул тему предвзятости стюардов при принятии решений. По мнению отца гонщика, второй эпизод, произошедший на трассе в Мехико, мог показаться излишне жестким. Тем не менее, он объяснил, что Макс вынужден действовать на пределе из-за недостаточной скорости своего болида, стремясь к победе в Чемпионате Мира.

Йос Ферстаппен подчеркнул, что его сын всегда будет вести себя в соответствии с собственными убеждениями. Современные трассы, с обширными зонами выезда за пределы, оставляют место для ошибок. Однако, по мнению отца, если бы на этих участках был гравий, то многие случаи выезда за пределы трассы могли бы быть избежаны, так как пилотам пришлось бы платить за ошибки намного выше.

Он также отметил, что Макс часто высказывает свою оценку по поводу качества болида, утверждая, что машина Red Bull не на высоте. Это, по мнению Йоса, можно заметить по результатам выступлений напарника сына в команде. Даже Haas, считавшаяся менее конкурентоспособной командой, оказывалась быстрее Red Bull в последней гонке.

В заключение Йос Ферстаппен выразил мнение, что Международная автомобильная федерация (FIA) должна обратить внимание на выбор стюардов, чтобы избежать конфликта интересов. По его словам, иногда стюарды могут быть предвзяты при принятии решений, исходя из личных симпатий или антипатий к определенным пилотам. Бывшие гонщики, занимающие места стюардов, также могут отдавать предпочтение определенным участникам соревнований.