Макс Ферстаппен: FIA должна брать пример с FIFA

Йос Ферстаппен высказал свою критику в адрес стюардов, заявив, что они не всегда справедливо штрафуют его сына, Макса. Он выразил недовольство тем, что некоторые соперники получают более мягкие наказания за схожие нарушения.

«Стюарды должны применять правила равномерно ко всем участникам, - отметил Йос Ферстаппен. - Непонятно, почему за одинаковые нарушения один гонщик получает штраф в пять секунд, а другой - в десять. Я уже обсуждал этот вопрос с Стефано Доменикали».

Он также привёл пример с наказанием за использование ругательства, отметив: «Я не могу понять, почему Макса за это же бранное слово ждут общественные работы, в то время как другой гонщик уходит от штрафа. Считаю, что стюарды должны быть более последовательны в своих решениях».

Ферстаппен выразил мнение, что в Формуле 1 необходимо иметь постоянный состав стюардов, не связанных личными отношениями с участниками соревнований. «Чем больше стабильности в принятии решений, тем лучше для всей индустрии. Это вопрос на FIA. Они должны работать более профессионально», - подчеркнул он.

«Пригласите профессиональных стюардов, адекватно их оплатите, - продолжал Йос Ферстаппен. - В настоящее время гонщики получают незначительные санкции, потому что FIA - некоммерческая организация. Однако я убежден, что нужно найти независимых специалистов. В футболе судьи ФИФА проходят обучение, курсы и получают хорошее вознаграждение. Подобная практика должна быть и в Формуле 1. В этом вопросе FIA должна взять на себя ответственность, как делает ФИФА», - заключил отец пилота Red Bull Racing.