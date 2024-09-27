Недовольство: Chevy Trax показывает плохие результаты на тестах на столкновение IIHS

В тесте на частичное перекрытие фронтальной части 2024 Chevrolet Trax и Buick Envista получили низкий балл, сообщил Институт по безопасности дорожного движения IIHS.

IIHS ужесточил требования к тестам на перекрытие, что привело к обновленным результатам.

Обе модели показали хорошие результаты в тестах на небольшое перекрытие спереди и в оригинальных испытаниях на умеренное перекрытие спереди.

Современные автомобили становятся все безопаснее. Но новые и более сложные краш-тесты показывают, где автопроизводителям еще есть над чем поработать. Недавно Институт по безопасности дорожного движения (IIHS) провел испытания на безопасность Chevrolet Trax 2024, и кроссовер показал неутешительные результаты в двух обновленных оценках.

Trax получил оценку Acceptable - на шаг ниже Good - в обновленном тесте на боковое столкновение. IIHS зафиксировал повышенный риск травм груди и таза у переднего пассажира, а также повышенный риск травм груди для заднего пассажира. Институт усилил тест, увеличив вес испытательного автомобиля и проведя его при более высокой скорости.

Фото: Motor1.com

“Мы не видим, что каждый автомобиль сразу же получает хорошую оценку, когда мы тестируем его в этом режиме”, - сказала Бекки Мюллер, старший исследователь-инженер IIHS, надеясь, что автопроизводители воспользуются этими результатами для улучшения автомобиля при его переработке.

Trax также получил низкую оценку Poor в обновленном тесте на умеренное перекрытие из-за повышенного риска травм головы и груди у пассажира на заднем сиденье. Он получил рейтинг Marginal в тестах фар и предотвращения столкновений с пешеходами. Ближний свет не освещал дорогу достаточно далеко, и система автоматического экстренного торможения плохо справлялась ночью.

IIHS также протестировал Buick Envista, использующий ту же платформу General Motors, что и Trax, и он получил практически такие же оценки. Обе модели показали хорошие результаты в испытаниях на небольшое перекрытие спереди и оригинальных испытаниях на умеренное перекрытие спереди, а также плохие результаты в обновленном тесте на перекрытие. Однако Envista отличилась Acceptable оценкой в тесте на предотвращение фронтального столкновения.

Вы можете ознакомиться со списком рейтингов IIHS, включая Trax и Envista наряду с моделями Top Safety Pick+ такими, как Mazda CX-30 и Honda HR-V, которые показали хорошие результаты в обновленных тестах на умеренное перекрытие спереди.