В Подмосковье начали работать "роверы-доставщики" от Яндекса: список городов

Компания «Яндекс» запустила в рабочем режиме роверов-доставщиков сразу в четырех городах Московской области. Теперь воспользоваться новой технологией могут жители Химок, Люберец, Одинцова и Долгопрудного. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Согласно информации компании, сервис роботизированной доставки уже действует в этих населённых пунктах, обеспечивая выполнение заказов из дарксторов «Яндекс Лавки». Специализированные роверы способны привезти клиентам как продукты, так и различные повседневные товары и готовые блюда.

В «Яндексе» рассчитывают на дальнейшее расширение географии проекта. До конца текущего года планируется увеличить число районов, где доступна доставка с помощью роверов, а также подключить к услуге сервисы «Еда» и «Доставка».

Как отмечают в компании, в Подмосковье начали использовать четвертое поколение роверов-доставщиков. Этот вариант был впервые презентован осенью 2025 года.

В настоящее время технология рободоставки от «Яндекса» уже функционирует в различных городах России, в их числе Москва, Санкт-Петербург, Казань, Мурино и Иннополис.

Ранее стало известно, что бренд UMO, также входящий в экосистему «Яндекса», начал тестовые испытания электрического хэтчбека UMO 3 на территории Москвы. Согласно имеющимся данным, данная модель станет второй по счету в линейке UMO и будет позиционироваться как более доступная альтернатива UMO 5.

Кроме того, напомним: в конце 2025 года «Яндекс» приступил к испытаниям автономных грузовиков в подмосковном распределительном центре торговой сети «Спортмастер».

Автор: Андрей Сундуков