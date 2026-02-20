Яндекс представил Fasten: почему в России появилось новое приложение для вызова такси

В марте 2026 года в России начнёт работу новый сервис заказа такси Fasten, который запускает компания «Яндекс». Для пользователей станет доступно отдельное мобильное приложение, рассчитанное исключительно на вызов такси, без интеграции дополнительных сервисов.

Как отмечают представители пресс-службы «Яндекса», сервис Fasten разрабатывается специально для молодых людей, ведущих активный городской образ жизни и часто осуществляющих передвижения в течение дня. По информации компании, благодаря демократичным тарифам новинка предоставит больше возможностей для регулярных городских поездок: будь то дорога на учёбу, работу или встречи с друзьями в городских пространствах на выходных.

Новое приложение позволит оформить заказ такси всего в несколько касаний, без необходимости взаимодействовать с другими сервисами внутри продукта. Для клиентов будет предложена линейка тарифов: Share позволит совершать совместные поездки с попутчиками, базовый вариант Fasten рассчитан на стандартные передвижения по городу, а Comfort, Comfort+ и Business охватят потребности пользователей, предпочитающих повышенный уровень комфорта и представительский класс.

В платформе предусмотрены дополнительные опции для поездок с детьми, животными и крупногабаритным багажом, а также для пассажиров с особыми потребностями. Каждая поездка будет сопровождаться страхованием на время пребывания в автомобиле. Круглосуточная служба поддержки также будет на связи с клиентами.

Заказы смогут выполнять водители, которые уже сотрудничают с сервисом «Яндекс Про», а также новые партнёры, выполнившие стандартные требования компании. Скачать приложение Fasten пользователи смогут в Google Play и App Store, старт ожидается в марте 2026 года.

Напомним, осенью 2025 года «Яндекс Такси» реализовал офлайн-навигатор для водителей внутри приложения «Яндекс Про». В то время компания утверждала, что инновация обеспечивает возможность прокладывать маршруты даже при нестабильном интернет-соединении, что избавляет от прерывания поездок при потере сигнала.

Ранее в СМИ сообщалось, что компания Wildberries рассматривает перспективу запуска собственного сервиса такси на территории России в 2026 году. Однако в Wildberries & Russ отмечали, что пока вопрос о реальном запуске не стоит на повестке дня.

Автор: Андрей Сундуков