«Яндекс» усовершенствует «Алису»: какие новые возможности для водителей предложит ИИ-платформа «Яндекс Авто»

На Пекинском международном автосалоне 2026 года компания «Яндекс Авто» представит прототип новой мультимедийной платформы с искусственным интеллектом и встроенным голосовым помощником «Алиса». Новая версия ассистента сможет не только реагировать на команды пользователя, но и самостоятельно предлагать решения в различных дорожных ситуациях.

Особое внимание в разработке платформы уделено проактивному поведению ассистента. В частности, если водитель опаздывает на встречу в ресторан из-за дорожных заторов, система способна рекомендовать альтернативный маршрут или предложить перенести бронь. При выборе второго варианта платформа сможет самостоятельно выполнить необходимые действия через встроенного ИИ-агента.

В «Яндекс Авто» отмечают, что «Алиса» будет анализировать множество факторов, включая пункт назначения, текущее время, данные из календаря пользователя, дорожную ситуацию и погодные условия. Все функции платформы и доступные сервисы можно будет контролировать голосом, что позволит водителю не отвлекаться от управления автомобилем.

Компания подчеркивает, что опирается на опыт работы с автопроизводителями. Согласно статистике «Яндекс Авто», в 2025 году 32% новых автомобилей, оснащённых мультимедийными экранами и доступом к интернету, были укомплектованы сервисами «Яндекса». В целом в России насчитывается свыше 450 тысяч автомобилей с интегрированной платформой компании.

По информации компании, на данный момент «Яндекс Авто» сотрудничает с 11 автопроизводителями и ведёт переговоры ещё с 11 брендами. Платформа уже используется в различных моделях LADA (Vesta, Iksra, Granta и других), Great Wall (Haval, Tank, Wey), GAC (GS8, Aion V, S7) и Changan (UNI-S). Максимальный набор возможностей системы доступен в электромобиле UMO 5.

Ранее сообщалось, что автомобили Haval, Tank и Wey с поддержкой сервисов GWM Connection интегрированы в экосистему умного дома и могут управляться через «Яндекс Станции», «ТВ Станции», а также приложение «Дом с Алисой». Представители «Яндекса» уточнили, что по команде голосового помощника «Алиса» возможно дистанционно запустить двигатель автомобиля, активировать подогрев сидений и получить информацию об остатке топлива в баке.

Автор: Андрей Сундуков