Yamaha подарит мощь Caterham легковесному спортивному автомобилю.

Проект Caterham V - вам еще что-то напоминает? В прошлом году на Фестивале скорости в Гудвуде был представлен концепткар, созданный компанией Italdesign и имеющий внушительно низкий вес в 2623 фунта. Однако это не был единичный случай, поскольку у британского производителя были реальные планы выпустить модель в серию. Сегодня стало известно, что электрический купе будет оснащен двигателем Yamaha.

Изначальный концепт сейчас превращается в прототип, разработанный японской фирмой Tokyo R&D. Ожидается, что он будет завершен к середине следующего года, а серийное производство начнется где-то в 2026 году. Caterham не раскрывает подробности о электрическом двигателе Yamaha, но напомним, что у Project V был задний привод и 268 лошадиных сил.

Фото: Motor1.com

Показавшаяся на Фестивале в Гудвуде машина имела салон 2+1, но также упоминалась опция 2+2. Caterham гарантировала разгон до 100 км/ч за менее четырех секунд и максимальную скорость 230 км/ч. Батарея литий-ионная на 55 кВтч позволяла проехать 400 км по оптимистичному циклу WLTP. Концепция поддерживала зарядку постоянного тока на 150 кВт для заряда от 20% до 80% за 15 минут.

Поскольку концепции обычно нуждаются в доработке, Caterham заимствовала элементы от других автомобилей, чтобы ускорить разработку Project V, не жертвуя качеством. Сюда входят сиденья Maserati и дверной проем Audi TT. Некоторые легко доступные детали будут установлены в серийную модель, чтобы снизить издержки.

Несмотря на то, что Yamaha никогда не создавала собственный автомобиль, она не новичок в автомобильной индустрии. В середине 2010-х годов она намекала на конкурента Miata, который так и не появился в производстве. Еще раньше она помогала Toyota разрабатывать 2000GT в 1960-х годах, а затем занималась разработкой и производством двигателей V-6 SHO и V-8 SHO для Ford.

Возможно, самым известным проектом в автомобильной индустрии было участие Yamaha в создании Lexus LFA с атмосферным V-10. Следует упомянуть их работу с V-8 для Volvo, а также четырехцилиндровых двигателей для Toyota Celica, MR2 и Lotus Elise. Был также концепт Motiv и отмененный в 1992 году суперкар OX99-11 с рычащим V-12, который должен был выйти в серию через пару лет.

Yamaha не полностью отказалась от двигателей внутреннего сгорания. Недавние проекты включают гольф-кары и багги, модифицированные для работы на водородном сгорании.