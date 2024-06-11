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Xpeng объявил название своего будущего электрического седана

Компания Xpeng из Китая представила публике информацию о запуске новой линейки электромобилей под названием Mona, первой моделью которой станет Xpeng M03.
РедакцияР
Редакция
11.06.2024, 17:23·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компания Xpeng из Китая представила публике информацию о запуске новой линейки электромобилей под названием Mona, первой моделью которой станет Xpeng M03. Автомобиль позиционируется как небольшой полностью электрический седан, выход которого на рынок запланирован на третий квартал 2024 года. Цена базовой версии составит менее 200 тысяч юаней, что примерно равняется 2,4 миллионам рублей.

Производство Xpeng M03 будет осуществляться на заводе Xpeng Zhaoqing в китайской провинции Гуандун, где в настоящее время выпускается модель Xpeng P7. Согласно информации от местных новостных ресурсов, уже произведен первый тестовый образец новой электрической машины.

Автомобиль Xpeng M03 будет доступен, как минимум, в трех цветовых вариантах: синем, бежево-розовом и градиентном бежево-синем. Этот стильный фастбэк с силуэтом седана имеет T-образные передние и задние фонари, а также небольшой спойлер на задней части. Основой для Xpeng M03 послужит собственная платформа Fuyao, а запас хода электрокара превысит 500 километров.

Ранее был составлен список из 45 новых моделей электромобилей, которые появятся на рынке в 2024 году. Среди них, как сообщали ранее издания «Автоновости дня», будет представлен и один автомобиль от Xpeng.

Источник

Xpeng (1)

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