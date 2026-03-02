Представлен концепт Xiaomi Vision Gran Turismo, и вы скоро сможете сесть за руль... В некотором смысле

Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает набирать обороты на автомобильном рынке. После ярких дебютов седана SU7 и внедорожника YU7 компания вновь привлекла внимание общественности, представив концепт Vision Gran Turismo (VGT), который может стать ориентиром для будущих моделей бренда.

Новый концепт выполнен в виде двухместного электромобиля с характерными чертами гиперкара. Несмотря на то, что Vision Gran Turismo вряд ли станет прототипом серийной модели, он демонстрирует взгляды Xiaomi на современные автомобильные технологии и дизайнерские решения. По словам представителей компании, при разработке Vision Gran Turismo основной акцент был сделан на поиске идеального баланса между аэродинамической эффективностью на высоких скоростях и стабильностью в поворотах за счет прижимной силы. Для достижения этих целей были применены инновационные технические решения.

Особенности концепта можно заметить в обтекаемом силуэте кузова, который напоминает каплю и обеспечивает минимальное сопротивление воздуха. Передний сплиттер разделяет потоки воздуха: часть уходит под днище, создавая дополнительную прижимную силу, а остальная масса воздуха проходит сквозь кузов и выходит в задней части автомобиля. Задняя часть также оснащена современными технологиями — микроперфорация вокруг задних фонарей способствует более эффективному отделению потоков воздуха от боковых поверхностей машины.