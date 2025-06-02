Xiaomi раскрыла гоночную версию электрического седана SU7

На автомобильном мероприятии, прошедшем недавно, китайская компания Xiaomi презентовала свой электромобиль SU7 в обновленной версии - Ultra Track Edition. Данное транспортное средство представляет собой улучшенную модификацию уже мощного электрического седана. Цена новой версии автомобиля составляет 123 632 юаня или 1 089 258 рублей.

Компания из Китая продемонстрировала более мощную версию полностью электрической модели Xiaomi SU7. Ultra Track Edition была создана с целью значительного увеличения энергетического потенциала электромобиля для достижения более высоких скоростных показателей на различных трассах для гоночных соревнований.

Рассмотрим технические изменения. Улучшенная версия китайского автомобиля получила амортизаторы Bilstein, гоночные шины Pirelli, более эффективную тормозную систему и 22-дюймовые кованые диски. Представители компании отметили, что вся эта новая оснастка специально разрабатывалась с учетом требований гоночных трасс.

С точки зрения дизайна, электрическая новинка имеет некоторые отличия от обычной модели Xiaomi SU7. На автомобиле появился символический логотип китайского производителя автомобилей, выполненный из 23-каратного золота и украшенный плетенным углеродным волокном. Также присутствует капот из углеродного волокна, который позволил снизить общий вес электромобиля почти на 2 килограмма.