Xiaomi назвала дату выпуска обновленного электроседана SU7: что изменится

Xiaomi представит обновленный электроседан SU7 с LiDAR и новым чипом 19 марта. Стартуют продажи, а вместе с SU7 покажут Book Pro 14 и Watch S5.
Виктор Кузнецов
17.03.2026, 13:12·2 мин
Компания Xiaomi готовится представить обновленную версию своего электроседана SU7. Официальная премьера новинки назначена на 19 марта. В тот же день компания покажет еще две новинки — ультратонкий ноутбук Xiaomi Book Pro 14 и новые смарт-часы Watch S5.

Стоит отметить, что предварительные продажи обновленного электроседана Xiaomi SU7 стартовали на территории Китая еще в январе. Базовая стоимость составляет 229 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,8 миллиона рублей. Производитель планирует приступить к официальным поставкам сразу же после презентации.

В модернизированной версии Xiaomi SU7 пользователи получат целый ряд аппаратных усовершенствований. Среди ключевых изменений — новая система помощи водителю. Во всех комплектациях автомобиля теперь будет установлен LiDAR-сканер, а за вычисления отвечает чип с производительностью до 700 TOPS. Кроме того, производитель усилил каркас безопасности, использовав сверхпрочную сталь, а шасси оснастил специальным защитным покрытием повышенной прочности.

В данный момент компания полностью сфокусирована на подготовке к массовому выпуску обновленного седана. В связи с этим в феврале было временно остановлено производство первого поколения SU7, который за время своего присутствия на рынке разошелся тиражом более 381 тысяч экземпляров.

Напомним, что ранее специалисты уже выделяли наиболее качественные китайские кроссоверы и внедорожники, и среди лидеров рейтинга оказался электрический кроссовер Xiaomi.

Автор: Алина Олешко

