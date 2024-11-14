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Xerox и Aston Martin объявили о партнёрстве

Компания Xerox, лидер в области офисных технологий и решений, заключила соглашение о партнерстве с командой Aston Martin, начиная с сезона 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.11.2024, 17:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Компания Xerox, лидер в области офисных технологий и решений, заключила соглашение о партнерстве с командой Aston Martin, начиная с сезона 2025 года. Согласно договору, Xerox будет поддерживать команду как на трассе, так и за её пределами, предоставляя экспертную помощь в области печати, дополненной реальности и маркетинга.

Ожидается, что логотип Xerox начнет появляться на болидах AMR24 уже во время Гран При Лас-Вегаса, который состоится на следующей неделе. Это партнерство призвано укрепить позиции обеих компаний на мировой арене и способствовать взаимному развитию.

Источник

Aston Martin (172)

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