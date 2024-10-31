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XCITE презентует свою вторую модель – кроссовер X-Cross 8

Автомобильный бренд XCITE представил свой новый продукт - 7-местный кроссовер X-Cross 8 с полным приводом. Эту информацию раскрыла официальная пресс-служба компании.
РедакцияР
Редакция
31.10.2024, 15:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный бренд XCITE представил свой новый продукт - 7-местный кроссовер X-Cross 8 с полным приводом. Эту информацию раскрыла официальная пресс-служба компании.

Под капотом этой модели скрывается 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. X-Cross 8 оснащен полным приводом и независимой подвеской. Габариты новинки составляют 4 740 мм в длину, 1 860 мм в ширину и 1 705 мм в высоту. Высота клиренса составляет 190 мм.

Салон модели XCITE X-Cross 8 разработан для семи пассажиров. Водительское кресло обладает шестью направлениями регулировки, а также четырьмя направлениями в области поясничного упора. Кресло оснащено функцией памяти и вентиляцией. Пассажирское сиденье имеет четыре варианта регулировки.

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