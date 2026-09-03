Williams и Komatsu углубляют сотрудничество

Накануне гоночного уик-энда в Монце Williams F1 Team и японский машиностроительный концерн Komatsu объявили о продлении сотрудничества. Компания, являющаяся одним из основных спонсоров команды, подтвердила дальнейшее взаимодействие в рамках соглашения, что, как отмечается в опубликованном сегодня пресс-релизе, демонстрирует «веру в миссию Williams – вернуться в группу лидеров и бороться за победы в чемпионатах».

Первые договорённости между Williams F1 Team и Komatsu были достигнуты в 2024 году. При этом пресс-служба британской команды напомнила, что специалисты японской компании ранее участвовали в разработке отдельных компонентов чемпионских машин Williams в 1996-м и 1997 гг.

Основным направлением технической поддержки была разработка гидравлических систем. Теперь это сотрудничество получает новое развитие: Komatsu присваивается статус Официального инновационного партнёра команды.

Совместная работа продолжится и за пределами автодромов. Организации по-прежнему будут заниматься подготовкой новых инженерных кадров. В 2024-м они основали Инженерную академию Komatsu-Williams, а некоторые специалисты японской компании получили возможность работать вместе с инженерами команды во время гоночных уик-эндов.

Логотипы Komatsu сохранятся на болидах Williams и униформе сотрудников команды.

Джеймс Ваулз, руководитель Williams F1 Team: «После трёх успешных сезонов сотрудничества и деловых отношений, которые начинали складываться ещё в те времена, когда наши машины выигрывали чемпионаты, мы рады продлить сотрудничество с Komatsu в преддверии приближающегося 50-летия команды.

Отношения c Komatsu носят поистине особый характер, в них воплощён наш подход к работе с партнёрами, разделяющими наши ценности, нашу веру в избранный путь, и всё это помогает добиться успеха как на гоночных трассах, так и за их пределами. Мы предвкушаем, что в 2027-м и в последующие годы наше партнёрство выйдет на новый уровень».