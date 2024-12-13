Wildberries начал производство собственной одежды.

Объединенная компания Wildberries & Russ начала производство изотермических полуприцепов для перевозки грузов. Сообщение о запуске нового направления появилось в газете "Ведомости" со ссылкой на официального представителя организации.

Производство новой техники развернуто на территории в Луховицах, Московская область. Планируется, что в первый год будут изготовлены около 60 изотермических полуприцепов. Компания сама производит изотермические надстройки из различных материалов, включая пластик, утеплитель, клей и другие компоненты. Полуприцеп имеет длину 17 метров и объем 110 кубических метров с климатической установкой внутри.

Представитель компании объявил, что проект производства разделен на три этапа. На первом этапе были созданы технические спецификации и начата серийная производство изотермических надстроек. Второй этап запланирован на 2025 год, когда начнется выпуск шасси для полуприцепов. На завершающем этапе приступят к изготовлению осевых агрегатов. После увеличения объемов производства, оно будет перенесено на площадку в городе Рязань.

Представители компании подчеркивают, что собственное производство техники позволит снизить зависимость от сторонних поставщиков транспортных средств и значительно сэкономить средства. Изготовление собственных полуприцепов окажется выгоднее на 30% по сравнению с приобретением аналогичной техники у других производителей. Экономия может достигать до 3 миллионов рублей на каждую единицу транспортного средства.

В настоящее время автопарк компании состоит примерно из 1400 полуприцепов отечественного производства Центртранстехмаша (ЦТТМ) и компании Schmitz Cargobull из Германии.