Какие бренды Stellantis имеют наивысший потенциал?

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Автомобильный концерн Stellantis и его самые перспективные бренды

Stellantis - это огромный автомобильный концерн, включающий в себя 14 брендов. Он был создан в 2021 году после слияния PSA и FCA, и до сих пор каждая компания сохраняет свою самостоятельность. Генеральный директор Карлос Таварес предоставил каждому из них десятилетний срок на определение своей жизнеспособности, однако разочаровывающие финансовые результаты в этом году заставили его заявить, что неэффективные бренды будут ликвидированы.

Через три года после слияния задачи становятся все сложнее. Управление таким большим количеством брендов, которые часто перекрываются, может быть сложной задачей. Если добавить к этому растущее давление со стороны китайских производителей и цели электрификации, проблема становится значительной.

Какие бренды имеют наибольший потенциал?

Потенциал бренда сегодня измеряется его способностью привлечь множество рынков и клиентов по всему миру. Недостаточно быть конкурентоспособным только на одном рынке или в одном регионе. Растущая конкуренция со стороны Китая делает жизнь сложной для всех, особенно для брендов с высокой экспозицией на отдельные рынки.

Поэтому я считаю, что самым интересным брендом Stellantis был и остается Jeep. Несмотря на трудности, с которыми он сталкивается сегодня, это широко известная компания, работающая в правильном сегменте и имеющая прекрасную историю. Этот культовый бренд составил 17 процентов глобальных продаж группы в 2023 году, то есть 1,04 миллиона единиц. Всего продажи уменьшились на 6 процентов по сравнению с 2022 годом из-за проблем с спросом в США и Канаде, а также прерывания местного производства в Китае.

Однако Jeep нашел свое место в Бразилии и Европе и может увеличить свое присутствие на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Главное - запускать больше продуктов чаще.

У Ram тоже есть потенциал. Это американский бренд, который не имеет присутствия в Европе и Азии. Однако он работает в сегментах пикапов и легких коммерческих автомобилей, которые являются очень стратегическими в развивающихся экономиках, где происходит рост.

Латинская Америка, Африка, Ближний Восток и Турция, Центральная Азия, Индия и Юго-Восточная Азия составляют 22 процента глобальных продаж легковых автомобилей в 2023 году (за исключением России и Ирана). Если добавить Австралию и Новую Зеландию, где пикапы очень популярны, общий объем составит почти четверть глобальных продаж автомобилей.

Роль Maserati

Третьим брендом, который до сих пор является блестящим, является Maserati. В настоящее время у него есть несколько преимуществ, которые, если будут правильно использованы, могут принести удовлетворение. Прежде всего, он по-прежнему считается роскошным брендом, и это очень важно, потому что он не подвержен конкуренции с Китаем, как массовые и премиальные бренды.

Во-вторых, это глобальный бренд, то есть он известен повсюду, даже если он не доступен на всех рынках. Хотя он отстает от Porsche по продажам и ассортименту продукции, он все же является желанным брендом и тесно связан с итальянским мастерством и дизайном.

Эти ценности являются ключевыми в более высоких сегментах, где конкуренция очень жесткая. Кроме того, в этих сегментах все еще есть место для роскошного итальянского автопроизводителя, крупнее, чем Ferrari и Lamborghini, которые сосредоточены на спортивных и суперкарах.