Как нам отнестись к рестомоду Lamborghini Diablo, мы не уверены

Недавно компания Eccentrica Cars представила свою концепцию рестомода Lamborghini Diablo. На сопровождавших анонс компьютерных изображениях можно было увидеть стильный, но пока еще не существующий Diablo. Теперь компания выполнила свое обещание и представила Eccentrica V12 - "полностью рабочий автомобиль", который дебютировал на выставке The Quail.

Снаружи он, безусловно, выглядит как Diablo. 19-дюймовые колеса определенно новые, но кажется, что "всплывающие" фары с прошлогоднего концепта исчезли. Тем не менее, старомодные фары все еще на месте, расположенные над острым бампером с интегрированными светодиодными ходовыми огнями. Переработанные вентиляционные отверстия, расширенные передние арки колес с порогами и новый кожух двигателя завершают крупные обновления экстерьера. Это действительно стильный внешний вид.

Внутри также все очень аккуратно. Классический интерьер Diablo отметился в Eccentrica Cars современными элементами, такими как цифровой дисплей для водителя и мультимедийная система, которая тянется почти до центра панели приборов. На центральной консоли расположено несколько выключателей и кнопок, а также настоящий механический рычаг переключения передач. Однако он не переключает старую коробку передач Lamborghini, а обновленная шестиступенчатая механика с другими передаточными числами направляет мощность на задние колеса.

Что касается двигателя, то это модернизированный 5,7-литровый V-12 от Lambo. Eccentrica устанавливает новые распределительные валы, новый электронный дроссельный узел и новый маховик. Также установлена кастомная система выхлопа через центр, что приводит к максимальной мощности в 550 лошадиных сил и 442 фунт-футов крутящего момента. Более того, компания утверждает, что передача мощности стала более плавной и прогрессивной по сравнению с обычным Diablo. Честно говоря, мы не уверены, лучше это или хуже в данном случае.

Шасси и подвеска также улучшены. Автомобиль оснащен активными амортизаторами и системой подъема передней оси, чтобы помочь преодолевать препятствия на дороге. Добавлены композитные усиления, хотя Eccentrica не предоставляет подробностей об изменениях. Тормоза Brembo установлены на всех углах, а водителя порадует стандартное гидроусилитель руля.

"Eccentrica V12 - это личный проект страсти, рожденный из моего пожизненного восхищения Lamborghini Diablo," - сказал основатель и президент Eccentrica Эмануэль Коломбини. "Имея такое восхищение к оригинальному дизайну, я хотел улучшить опыт вождения. То, что вы видите здесь сегодня, - результат работы нашей инженерной команды, которая трудится, чтобы создать автомобиль, который превосходит границы того, что ранее было достижимо в технологии и производительности".

Если все пойдет по плану, поставка 19 запланированных производственных автомобилей начнется летом 2025 года.

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