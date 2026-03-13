Главная Новости WEC: В FIA утвердили даты Пролога и этапа в Катаре
Новости

WEC объявил новые даты сезона 2026: старт в Имоле 17-19 апреля, этап в Катаре перенесён на 22-24 октября из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Демид Поршнев
13.03.2026, 18:41·2 мин
Фото: F1news.ru

Календарь WEC подвергся изменениям из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке. Обновленные даты проведения этапов озвучили представители FIA.

Изначально сезон планировали открыть в марте на трассе в Катаре, где команды должны были провести Пролог для подготовки к соревнованиям. Однако теперь эти мероприятия перенесены в Имолу. Пролог состоится 14 апреля, а старт сезона намечен на период с 17 по 19 апреля.

Федерация сообщила: «После конструктивных обсуждений международная автомобильная федерация с удовлетворением подтверждает, что этап WEC в Катаре пройдёт 22-24 октября, став предпоследним этапом сезона 2026 года.

В FIA подчёркивают, что обеспечение безопасности всех участников, персонала и зрителей по-прежнему является главным приоритетом. В организации продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.

В 2026 году сезон WEC начнётся 17-19 апреля в Имоле с 6-часовой гонки. Перед этим, 14 апреля, автодром имени Энцо и Дино Феррари примет групповые тесты — Пролог, что даст командам возможность подготовиться к старту чемпионата и провести необходимые доработки автомобилей перед гоночным уик-эндом», — говорится в заявлении FIA.

Источник

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация