WEC: В FIA утвердили даты Пролога и этапа в Катаре

Календарь WEC подвергся изменениям из-за осложнения ситуации на Ближнем Востоке. Обновленные даты проведения этапов озвучили представители FIA.

Изначально сезон планировали открыть в марте на трассе в Катаре, где команды должны были провести Пролог для подготовки к соревнованиям. Однако теперь эти мероприятия перенесены в Имолу. Пролог состоится 14 апреля, а старт сезона намечен на период с 17 по 19 апреля.

Федерация сообщила: «После конструктивных обсуждений международная автомобильная федерация с удовлетворением подтверждает, что этап WEC в Катаре пройдёт 22-24 октября, став предпоследним этапом сезона 2026 года.

В FIA подчёркивают, что обеспечение безопасности всех участников, персонала и зрителей по-прежнему является главным приоритетом. В организации продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе.

В 2026 году сезон WEC начнётся 17-19 апреля в Имоле с 6-часовой гонки. Перед этим, 14 апреля, автодром имени Энцо и Дино Феррари примет групповые тесты — Пролог, что даст командам возможность подготовиться к старту чемпионата и провести необходимые доработки автомобилей перед гоночным уик-эндом», — говорится в заявлении FIA.