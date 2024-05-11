WEC: В Alpine был представлен прототип Alpenglow на водороде

На фоне отличной погоды в Спа, где только что началась 6-часовая гонка, третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, произошло увлекательное событие: журналисты и фанаты мотоспорта впервые увидели на трассе концепт-кар Alpine Alpenglow Hy4 с водородным двигателем.

Презентация так называемого «ходового прототипа» состоялась вчера, а уже сегодня машина впервые вышла на дорогу. Планируется, что следующие демонстрационные заезды пройдут 14 и 15 июня перед стартом марафона в Ле-Мане.

Первоначально концепт-кар Alpenglow был представлен на Парижском автосалоне в 2022 году, и в Alpine продолжают активно развивать это направление: на данный момент в прототипе установлен 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 340 лошадиных сил, работающий с водородной топливной ячейкой. Следующим этапом станет создание совершенно нового двигателя V6, работающего на водороде, который планируют представить до конца текущего года.

Alpneglow Hy4 можно назвать научной лабораторией на колесах, и глава Alpine Motorsports, Брюно Фамен, высказался очень оптимистично: «Мы убеждены, что двигатели, работающие на водороде, имеют большое будущее. Переход на водород – важный шаг в процессе декарбонизации автоспорта. В настоящее время речь идет о следующем поколении гоночных автомобилей на выносливость, но в будущем это может затронуть и мир Формулы 1».