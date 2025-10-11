WEC: Клиентские команды не пострадают из-за ухода Porsche?

Компания Porsche приняла решение прекратить свою заводскую программу в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Как заявил Томас Лауденбах, возглавляющий подразделение Porsche Motorsport, эти изменения не должны затронуть клиентские команды автопроизводителя.

Перед финалом сезона Porsche занимает вторую позицию в командной классификации Hypercar, уступая Ferrari 39 очков. При этом предстоящая гонка «8 часов Бахрейна», которая состоится 8 ноября, станет заключительной для заводских спортпрототипов Porsche 963 под номерами 5 и 6. Тем временем гиперкар под номером 99, принадлежит независимой команде Proton Competition и продолжит участвовать в соревнованиях.

В рамках этапа американской серии IMSA на автодроме Road Atlanta Лауденбах в беседе с журналистами отметил, что автомобили Porsche продолжат использоваться клиентскими командами. Он подчеркнул, что машины марки будут представлены в обоих классах чемпионата — LMGT3 и Hypercar — в рамках WEC.

«Решение выйти из заводской программы на сезон 2026 года никак не коснётся наших проектов с клиентами. Здесь добавить нечего. Всё остальное будет зависеть от решений самих клиентов и позиций автоклуба ACO, а также федерации FIA», — сказал Лауденбах.

Организацию легендарной гонки «24 часа Ле-Мана» осуществляет французский автоклуб ACO, который также отвечает за спортивный регламент WEC. Согласно действующим правилам, каждый автопроизводитель должен иметь на старте минимум два гиперкара. Именно компания Porsche решает, какие машины будут бороться в основном зачёте Hypercar, а какие — в зачёте Hypercar Team Cup.

Proton Competition выступает именно в командном зачёте Hypercar Team Cup и пока не раскрывает своих планов на 2026 год. Руководитель заводской программы Porsche в категории LMDH Урс Куратле сообщил, что сейчас компания не ведёт переговоров с какими-либо новыми потенциальными командами, которые могли бы принять участие в WEC.

В среде экспертов появляются мнения, что к 2026 году регламент WEC может быть изменён таким образом, чтобы клиентские команды смогли заявить свои гиперкары Porsche 963 на чемпионат мира.

Однако на пути у команд остаётся значимое препятствие: высокая стоимость стартового взноса. Для категории Hypercar этот платёж составляет 538 тысяч евро.

На вопрос, готова ли Porsche поддержать клиентов в выплате взноса, Томас Лауденбах ответил, что компания к обсуждению открыта: «Если потребуется, мы это обсудим. Безусловно, мы всегда оказываем поддержку нашим клиентам. Решение снять заводскую программу с WEC не меняет нашего отношения к клиентским командам».