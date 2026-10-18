WEC: Toyota оформила победный дубль, Ferrari — на подиуме

«6 часов Барселоны» — предпоследний этап сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость — завершились на каталонском кольце уверенной победой гиперкаров Toyota.

Гонка проходила в переменчивых погодных условиях. Однако при любом состоянии трассы спортпрототипы Toyota TR010 Hybrid заметно превосходили автомобили остальных участников класса Hypercar.

Два экипажа Toyota Racing финишировали подряд, разделённые всего 0,583 секунды. Благодаря победному дублю заводская команда японского концерна досрочно завоевала титул в зачёте производителей.

Фото: F1news.ru

Обладатель титула в личном зачёте определится через три недели на финальном этапе сезона — «6 часов Монцы», который состоится 8 ноября. Чемпионами в любом случае станут гонщики одного из двух экипажей Toyota.

В сегодняшней гонке победу одержали Себастьен Буэми, для которого этот старт стал юбилейным, сотым в WEC, Брендон Хартли и Рио Хиракава — экипаж машины №8. Именно они возглавляют личный зачёт, опережая на 10 очков экипаж №7 в составе Камуи Кобаяши, Ника де Вриза и Майка Конвея.

Для победителей это был третий успех в 2026 году и второй подряд. При этом победный дубль Toyota удалось оформить впервые в сезоне.

«Замечательный день! – прокомментировал Буэми после финиша. – В прошлом году у нас было немало сложностей, но в 2026-м команда вернулась с модернизированной машиной, выиграла четыре гонки, в том числе «24 часа Ле-Мана», где победу одержали наши напарники, выступающие на второй машине Toyota.

Все эти успехи были достигнуты благодаря работе всей команды, но впереди гонка в Монце, и там мы тоже постараемся выложиться по максимуму!»

Третьим финишировал экипаж №50 заводской команды Ferrari. Красный гиперкар уступил победителям почти 40 секунд, что подчёркивает преимущество Toyota. При этом Мигель Молина, Никлас Нильсен и Антонио Фуоко провели гонку в атакующем стиле и поднялись в первую тройку после старта с 8-й позиции.

Роберт Кубица за рулём жёлтого Ferrari 499P до последнего круга преследовал Cadillac с бортовым номером 38, но обойти его не смог. В результате частная команда AF Corse заняла 5-е место.

Экипаж команды Genesis Magma Racing впервые в сезоне стартовал с поула. Однако развить этот успех не удалось уже после первого круга: Дани Хункаделла не удержал машину на мокрой трассе, вылетел на обочину и сразу потерял несколько позиций.

В гоночном режиме спортпрототипы Genesis в любом случае заметно хуже удерживали трассу, чем автомобили других команд, и постепенно опустились за пределы первой десятки.