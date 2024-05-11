Jota доминировала в спа-франкошампаньской гонке WEC на гиперкаре Porsche

Недавняя гонка в Спа-Francorchamps, запланированная на 6 часов, превратилась в 8-часовое испытание из-за несчастного случая на трассе. Победителями стали гонщики частной британской команды Jota, управляющие гиперкарами Porsche 963.

После серьезного происшествия, произошедшего после прохождения двух третей гонки, лидировали два гиперкара Ferrari. Гонка была остановлена и продлилась на два часа из-за длительного восстановления ограждений.

Решение о продлении заезда по времени, потерянному из-за столкновения, было принято организаторами, что стало неожиданностью для Чемпионата мира по выносливости, но в итоге это выгодно сыграло команде Jota.

Экипаж на Porsche №12 случайно находился на плановой остановке перед остановкой гонки, поэтому гонщикам Уиллу Стивенсу и Каллуму Айлоту требовалось меньше времени в боксах перед финишем, дав им преимущество.

В конечном итоге команда Jota финишировала первой, опередив заводскую команду Porsche Penske с Кевином Эстре, Лоренсом Вантура и Андре Лоттерером на 12,3 секунды, которые заняли второе место. Гиперкар Ferrari 499P №50 с Антонио Фуоко, Мигелем Молиной и Никласом Нильсеном финишировал третьим.

Эта победа стала знаковой по нескольким причинам: это первая победа для команды Jota в категории Hypercar, первый раз за последние 10 лет, когда победителем стала команда из двух гонщиков, и впервые с 2020 года победу одержала частная команда.

Следующий этап Чемпионата мира по выносливости пройдет в середине июня и будет легендарной 24-часовой гонкой в Ле-Мане.